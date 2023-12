Fino a Capodanno lo spettacolo di video mapping narrativo di Acquedotto Pugliese

San Nicola bambino, una goccia d’acqua che diventa fiocco di neve e la magia del Natale che trasforma, in chiave pop, il patrono dei baresi in Santa Claus. È lo spettacolo di video mapping narrativo di Acquedotto Pugliese (AQP) in collaborazione con Regione Puglia e Comune di Bari che accompagnerà tutte le sere i baresi fino a Capodanno. “Tela” di questa favola, ideata e diretta dall’autrice Marina Polla de Luca in collaborazione con il maestro di disegno animato Guido Manuli, la facciata dell’ex Mercato del Pesce in piazza del Ferrarese. Un’esperienza sensoriale da guardare e ascoltare “per cogliere il messaggio di altruismo e di cura verso il bene più prezioso” sottolinea il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rivelando il senso della proiezione inaugurale. Lo spettacolo - regia a cura di Antonio Minelli ed esecuzione grafica 2D e 3D a cura di Alessia Carrieri - sarà replicato tutti i giorni fino a Capodanno, una volta ogni ora, dalle 18 alle 22; domenica 24 dicembre dalle 17 alle 19.

L’acqua, in tutte le sue forme, è la fonte di ispirazione dello spettacolo.

Il video mapping narrativo sull’ex Mercato del Pesce è diviso in quattro quadri e segue la leggenda di San Nicola, raccontando di lui bambino che parla con un fiocco di neve: simbolo di una delle magie che l’acqua, “dono prezioso”, ci regala ogni inverno. Il tutto, con un tocco di favola, di immaginazione e di allegria, giocando con i colori tipici delle feste natalizie.