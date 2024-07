Prezzo non disponibile

Dal 19/07/2024 al 21/07/2024

La Pro Loco Conversano Aps, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, con la collaborazione di #BarbieinTown ed il patrocinio di Unpli Puglia e Parrocchia S. M. Assunta Cattedrale di Conversano, con RadioEmme2 come media partner, presentano Le vie dei Saperi e dei Sapori Music Tour. L’estate di Conversano si accende con visite guidate, degustazioni, presentazioni di libri, musica dal vivo. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma degli eventi e manifestazioni comunali Borgo d’Estate 2024, con il patrocinio e il contributo della Città di Conversano - Assessorato alla Cultura. Si tratta di cinque eventi che si terranno il 28 giugno e il 12-14-19-21 luglio. Nella serata finale del 21 luglio 2024 alle ore 20:30 sul sagrato della Cattedrale ci sarà il talk “Puglia terra di saperi e di sapori”, nel quale interverranno l’Assessora alle Politiche Culturali della città di Conversano Katia Sportelli, la giornalista ed autrice Stefania Mola, l’autore di libri storici Nicola Racanelli e i giornalisti e blogger di #BarbieInTown Gabriele Del Buono e Pietro Milella. A seguire il concerto di Ultima Fermata Broadway: Valentina Patella voce, Valerio Giorgio piano-tastiere-voce, Marcello Piarulli contrabbasso-basso elettrico, Nicolino Cannone batteria, Giovanni Di Grumo sassofono, Mino Selicato chitarra-voce Per maggiori info e prenotazioni per le visite guidate: proloco-conversano.blogspot.com whatsapp 0804951228 e-mail proloco.conversano@libero.it ??A Conversano è Borgo d’Estate ?? ?21 luglio – ?Ingresso libero “L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma degli eventi e manifestazioni comunali Borgo d’Estate 2024, con il patrocinio e il contributo della Città di Conversano - Assessorato alla Cultura”