Laboratori, concerti, degustazioni, mostre e visite guidate: anche Rutigliano partecipa al week-end di 'Buongiorno ceramica 2021'

Buongiorno Ceramica 2021 scommette su un “nuovo giorno”, scommette sulla ripresa, sulla rinascita, lo fa soprattutto forte della stessa operosa fiducia degli artigiani, di coloro i quali non hanno smesso un attimo di dare forma alle idee, alla creatività guardando avanti.

Buongiorno Ceramica vi invita ad una “straordinaria” festa delle arti che si snoderà attraverso l’Italia, da nord a sud, un’esperienza partecipata in totale sicurezza e con le modalità concesse, ma dal vivo.

Piccoli centri storici, siti di valore artistico e paesaggistico, musei, atelier e laboratori, botteghe, fornaci, artisti, artigiani, tutto cucito da un racconto dell’Italia artigiana e goduto lentamente attraverso il cammino.

Sarà tornare a vivere un’esperienza di viaggio nel Bel Paese, ritrovare il piacere di una “gita fuori porta” molto speciale, entrare in una bottega, incontrare colui che modella, cuoce, smalta, condividere la sua esperienza, tornare a fare acquisti, ridare vita all’Italia più operosa.

Buongiorno Ceramica, l’evento che ha fatto dell’arte del modellare, cuocere e smaltare, il più gioioso e colorato weekend di primavera, è un viaggio, ideale ma non solo, attraverso l’Italia del fatto a mano, delle botteghe d’arte e degli atelier d’artista, della creatività che rinnova la tradizione, degli anziani maestri e dei giovani designer a confronto.

Un viaggio che negli anni ha toccato piccoli centri storici e città d’arte, coinvolto laboratori e musei, spalancato le porte delle gallerie contemporanee, aperto i palazzi. È sceso in piazza e ha sfilato per le strade toccando la montagna e arrivando fino al mare, alla ceramica ha unito la musica, la poesia e più in generale la fantasia.

Ha impastato e modellato l’argilla e con “Fame Concreta” ha trovato nel cibo una nuova declinazione delle opere in ceramica. Si è fatto shopping di pezzi unici, direttamente nelle botteghe e negli atelier, ci si è messi al tornio.

Con Rutigliano, ci sono 45 Città della Ceramica sparse in tutta Italia dove negli anni, nell’arco di un weekend, si sono succedute Performance, Laboratori, Concerti, Aperitivi col Maestro, Degustazioni, Mostre, Installazioni, Visite guidate, Workshop, Letture, e molto altro. Un gran piacere sia per gli adulti che per i più piccoli.

Buongiorno Ceramica promuove la ceramica artistica e artigianale, per riportarla al centro della sensibilità e dei costumi italiani.

Con l’Associazione Italiana Città della Ceramica (Aicc), promotrice della manifestazione, teniamo sempre viva l’attenzione e la passione su questa arte che rappresenta l’identità culturale per tanti territori italiani.

Gli eventi si svolgeranno in contemporanea nell’arco della “due giorni” nelle città di antica tradizione ceramica in tutto il territorio nazionale e in alcune città della ceramica europee.

L’evento è organizzato in ottemperanza delle norme anti Covid-19.

A Rutigliano l’evento è curato dall’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo con la Pro Loco Rutigliano.

Questo il programma:

Venerdì 14 Maggio - Ore 18.30 - Museo Archeologico

Apertura Mostra Artigiani della nostra terra

Collettiva dei figuli di Rutigliano a marchio De.Co.

Sabato 15 e Domenica 16 Maggio

Dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

Mostre - Laboratori nelle botteghe artigiani - Visite guidate a cura della Pro Loco

La partecipazione è gratuita e nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni :

(dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30)

Pro Loco Rutigliano - Tel. e Whatsapp 320.9041603.

www.buongiornoceramica.it/home/buongiorno-ceramica/eventi-collaterali-2021/