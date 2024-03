SABATO 9 MARZO - ore 21:00 presso La Factory di Arte in Volo - Associazione artistica Via Bartolo Longo , 20 - BARI

"VIENE VOGLIA DI CANTARE - Tributo a Fabio Concato



Uno spettacolo originale sulla vita e l'opera di uno dei più raffinati e sensibili autori della musica italiana. Sullo sfondo di una città, Milano, Fabio si ritrova a raccontare la sua vita, i sogni svaniti, i suoi amori. In un viaggio sospeso tra ironia e malinconia, Fabio ci conduce nel suo mistero, dopo il ponte, li dove cambia il mondo e “viene voglia di cantare...“



Di e con:



Alfredo De Giovanni - Voce e chitarra

Floriana Ferrante - Voce

Domenico Lopez - chitarra

Francesco Cinquepalmi - basso



Quota partecipativa € 15.00



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE al numero 347 7434483



Presso

La Factory di Arte in Volo



Tel : 347 7434483 BARI