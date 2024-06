Serate danzanti, ospiti, teatro, musica e la Corrida, a Castellana torna 'Vieni a Ballare in Villa'

Uno degli appuntamenti “storici” più attesi dell’estate castellanese, uno degli eventi più partecipati in assoluto, capace di coinvolgere tantissimi cittadini e tantissimi visitatori dei Comuni limitrofi nel segno della convivialità e della socialità: con l’arrivo di luglio torna, presso la Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte (Ba), Vieni a Ballare in Villa, palinsesto di serate danzanti con animazione e musica dal vivo predisposto dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte.

Si comincia lunedì 1 luglio 2024 con l’evento inaugurale: alle ore 21 in programma lo spettacolo comico “Jid vol a Jied e Jied no vol a Jid (Lui vuole lei e lei non vuole lui)”, commedia in due atti con Manuel, Betta De Venere, Alfredo Navarra, Nicola Antonacci, Elio Angelini, Simone Castano e Alessia Mangini.

Il programma di Vieni a Ballare in Villa, poi, si compone di 5 martedì a luglio (2, 9, 16, 23 e 30) e due martedì ad agosto (6 e 27), sempre con l’animazione di Silvio Perta Dj e Amanda.

Nelle ultime tre serate in calendario anche ospiti di rilievo per aumentare l’intrattenimento serale: martedì 30 luglio Divas - performance di pole dance e canto con Lucia Carbonara, martedì 6 agosto What have you dreamed of? - performance di Danza Contemporanea di Francesca Bovino per una produzione Bachi da Setola / Qualibò e martedì 30 agosto Gerardo Delicarri - fisarmonicista.

Vieni a Ballare in Villa si concluderà poi il 15 settembre con la tradizionale Corrida Show.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.