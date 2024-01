Vienna in concerto piano e voce

Quale potrebbe essere una strada da intraprendere che ci conduca alla libertà di essere noi stessi?

La musica è una via percorribile. In lei fissiamo ricordi ed emozioni e sentirla e risentirla a volte ci conforta e magari ci esalta!

Immaginate suonarla questa musica... o meglio ancora comporla da sè!!

Questa si che potremmo chiamarla libertà.

Amiche e amici della Birreria, finalmente si torna a far musica nei nostri piccoli ma accoglienti 55 metri quadri.



Venerdì 26 Gennaio 2024 siamo lietissimi di annunciarvi che berremo birra librandoci e liberandoci tra le canzoni di ...



***VIENNA***

Vienna è una cantautrice e autrice pop/r&b. All’età di dieci anni inizia il suo percorso musicale scrivendo canzoni e studiando canto e pianoforte. Ha conseguito il Bachelor of Arts in Commercial Music e il Master of Arts in Songwriting. Attualmente Vienna è insegnante di Songwriting e lavora come autrice per artisti emergenti.

L’artista pugliese ha inoltre preso parte allo showcase del Medimex 2023 e ha da poco pubblicato il singolo “Dire Bene e Dire Male” (Dicembre 2023) e precedentemente il suo primo album “Radici // Foglie” (Giugno 2023), interamente prodotti da Diego Ceo.

Nel live in forma piano-voce l’artista crea una versione acustica e intimistica dei suoi brani, nati in forma prettamente elettronica.

Se volete viaggiare un po', basta non mancare qui!



A prestoooo!