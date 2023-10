Mercoledì 01 ore 10.30 “Vieste, la perla del Gargano”. La città di Vieste regala colori intensi, versi d'amore, storie e leggende. I colori ci faranno compagnia per buona parte della passeggiata con il blu del mare, il bianco della roccia e delle case, il verde della vegetazione; i versi d'amore sono quelli cantati a Sanremo da Max Gazzè che raccontano la leggenda di Cristalda e Pizzomununno da leggere sui gradini della scalinata dell'amore; le storie ci guidano nelle strette vie del centro storico passando dalla cosiddetta chianca amara e attraversando il quartiere ebraico. Ma non solo. Nelle strade cittadine, fra le diverse botteghe, c’è “Lithos”, un laboratorio artigiano che realizza manufatti ispirati ai Dauni, gli antichi abitanti del Gargano. Qui vedremo la lavorazione della pietra e scopriremo

qualcosa in più anche su questa civiltà del passato e in particolare sulle stele, usate probabilmente come segnacoli di tombe. Inoltre continueremo ad approfondire la civiltà daunia e la storia di Vieste visitando il Museo Archeologico “Petrone” dove sono custoditi reperti provenienti dalla miniera di selce della Defensola, ceramiche e diversi reperti che testimoniano il culto della Venere Sosandra sull’Isola di Sant’Eufemia.

____________________________________________________________________

Costo: 10€ a partecipante - ridotto a 5€ per i minori

Punto di incontro: Museo Archeologico Petrone, Vieste

(https://maps.app.goo.gl/d7HQkzveT1Kg13mH8)

___________________________________________________________________

EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Passeggiata urbana. Durata: circa 2 ore e mezza.

• Dopo le procedure di iscrizione all’attività e il raduno del gruppo completo procederemo con la

passeggiata urbana.

• Costi: ingresso al Museo 2,50€/persona se il gruppo è superiore a 10, altrimenti 5€/persona;

• Percorso adatto anche a bambini

• È possibile portare animali da compagnia



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti