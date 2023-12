Vigilia in piazzetta... a Sammichele di Bari

Dopo il Market e l'evento di successo dedicato al mondo Cartoons, prosegue il programma di appuntamenti in piazza Garibaldi a Sammichele di Bari, uno dei Borghi più belli d'Italia.

Domenica 24 dicembre, a partire dalle 10:00, è in programma un aperitivo con prodotti tipici locali, accompagnato dalla voce di Claudia D'Elia e la tastiera di Mino Castellano. Il pomeriggio proseguirà con il Djset dance 80/90. Il cuore della piazza si trasformerà in un market a cielo aperto di artigianato locale. Tanta musica accompagnata sempre da immancabili proposte gastronomiche locali della Braceria Sant'Agata, dall'ottimo prosecco della Caffetteria 800. Un ringraziamento speciale va alla collaborazione degli sponsor.