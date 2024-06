Vignaioli sotto le stelle 2024

Il 5 Luglio 2024 i Vignaioli Indipendenti FIVI della Puglia si riuniranno presso Cantina Masseria Torricella (Alberobello BA) per raccontare la Puglia, le loro storie e i loro vini al grande pubblico.



Avrete l'occasione per assaggiare in un unico posto oltre 100 vini di produzione propria dei Vignaioli FIVI dal nord al sud della Puglia, sotto un suggestivo cielo stellato.

Per l'occasione, ci saranno anche quattro Vignaioli Indipendenti dall'Abruzzo!



Il vino sarà accompagnato dalle proposte gastronomiche della Masseria Torricella.

Il mood sarà ritmato dallo Starlight Quartet



ORARI 18.30-22.30 - ULTIMO INGRESSO 22.00



INGRESSO 15€ INCLUSO CALICE E TRACOLLA

TICKET FOOD 5€ A CONSUMAZIONE



INFO TEL



PUGLIA@FIVI.IT