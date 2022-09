A Conversano la XVIII edizione di Lectorinfabula dedicata al Giudizio Universale

È “Il Giudizio Universale” il titolo della XVIII edizione di Lectorinfabula european cultural festival che si terrà a Conversano dal 19 al 24 settembre prossimi.

Oltre 150 gli incontri in programma, circa 250 gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Dalla mattina alla sera, con nomi del panorama culturale nazionale e internazionale: scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti da ogni parte d’Europa, che si confronteranno, con analisi e idee, su presente e futuro della Terra. L'umanità è in pericolo ma, in attesa che arrivi il giorno del giudizio, deve fare i conti con sé stessa. Il tema scelto per questa edizione rappresenta proprio una riflessione su quello che accadrà, in un momento in cui le scelte diventano fondamentali per far pendere l’ago della bilancia verso il rinnovamento e la rigenerazione, o la distruzione.

Il Giudizio Universale che dipende da noi se non invertiamo la rotta e ci ostiniamo a percorrere le strade sbagliate già percorse.

Si parlerà dunque di temi già affrontati nelle anteprime di questa edizione (Lector in Scienza, Lector Incontri, Lectorintavola), ma anche di temi da sempre cari alla Fondazione. Geopolitica e “climate change”, dunque, ma anche energia e ambiente, diritti e disuguaglianze, giustizia, salute e istruzione, cultura e immaginari popolari.

Sei giorni intensi, durante i quali non ci si sottrarrà (nel rispetto delle norme che regolano la comunicazione in campagna elettorale) alla discussione sui temi più scottanti del dibattito politico a pochi giorni dalle elezioni. Interviste e presentazioni in esclusiva, ma anche workshop, musica, lezioni di storia e reading, laboratori e approfondimenti, e l’ampio programma di Lector Ragazzi.

Alcuni ospiti di questa edizione: Jeffery Deaver (in esclusiva per il Centro-Sud), Viola di Grado, Stella Levantesi, Djarah Kan, Lorenzo Pavolini, Mario Desiati, Carlo Greppi, Mauro Pescio, Piergiorgio Odifreddi, Marco Aime, Antonia Murgo, Marino Sinibaldi, Paolo Di Paolo, Piero Martin, Simona Colarizi, Mario Capanna, Costanza Rizzacasa D'orsogna, Giusi Quarenghi, Marica Di Pierri, Linda Laura Sabbadini, Gabriele Romagnoli, Filippo Ceccarelli, Edoardo Albinati, Simona Colarizi, Enrica Simonetti, Amalia Mancini, Gigi Riva, Carlo Cambi, Chicca Maralfa, Gianni Spinelli, Gianni Sebastio, Filippo Campobasso, Nandu Popu, Leonardo Palmisano.

Il programma:

- lunedì 19 settembre

Il festival si aprirà con gli appuntamenti dedicati al mondo scolastico con gli incontri di “Lector Ragazzi” e del progetto “In forma di parola”. Protagonisti della prima giornata gli scrittori Alidad Shiri, Jean Claude Mourlevat vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award 2021 e l’illustratrice Noemi Vola.

Si inaugura il nuovo format “Scintille” dedicato al mondo dell’innovazione, ospitando l’esperienza della start up Nebra Skay Studio per parlare di “moda sostenibile e green” con Simona Gassi e Francesco Decaro, di donne attraverso i libri di Amalia Mancini e le parole di Maria Pia Vigilante presidente di GIRAFFA Onlus, e di opportunità con Filippo Campobasso.

Sempre al mattino per gli appuntamenti del Centenario Di Vagno, presentazione del lavoro di graphic novel degli studenti dell’Accademia delle Belle arti di Bari, guidati dalla docente Rosanna Pucciarelli, con la partecipazione del presidente onorario della Fondazione, Gianvito Mastroleo e della dirigente del liceo Morea-Simone di Conversano Angela Borrelli, capofila della Rete delle scuole per il Centenario.

Nel corso del pomeriggio si navigherà nel ondo digitale: un approfondimento sulla cybersecurity e cyberintelligence in un incontro organizzato in collaborazione con l’Università di Bari e il Master in Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l'integrazione interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione con le docenti Laura Martucci e Annita Sciacovelli.

A seguire l’atteso dialogo tra Derrick De Kerckhove e Dionisio Ciccarese: siamo tutti digitali? Sul rapporto tra umano e tecnologico e sul futuro delle democrazie.

Si parlerà di sport e soprattutto dei valori della corsa, inclusiva e universale, con Fulvio Massini e Giacomo Leone nell’incontro “La gloria di Maratona”, evento in collaborazione con l’AVIS Corsa di Conversano.

Per il pubblico letterario Fame Blu di Viola Di Grado.

In serata l’atteso incontro con la poeta Giusi Quarenghi che sotto il titolo “Tra cielo e terra”, ci condurrà attraverso un percorso nelle Sacre scritture ad esplorare e tentare di comprendere l’eterno e inesauribile rapporto tra Uomo e Dio.

A seguire si parlerà di Galateo e buone maniere con Carlo Cambi e Petra Carsetti e di cinema, con il critico Alberto Crespi.

La prima giornata si concluderà tra poesia e musica. A 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, infatti, lo ricorderà un reading concerto intitolato “Un frammento di un canto d’amore – Pier Paolo Pasolini/Johann Sebastian Bach” con l’interpretazione di Sara Pastine (violino) e Sandro Cappelletto (voce recitante). Una produzione della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca.

- Martedì 20 settembre

La sezione ragazzi ospita due star internazionali della letteratura per l’infanzia: lo scrittore Jean Claude Mourlevat vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award 2021 e la illustratrice francese Joelle Jolivet.

Ricca anche la sezione dedicata ai ragazzi e alle ragazze più grandi. Si parlerà dell’importanza di usare la cultura per far crescere un territorio, per dare vita ai territori abbandonati, attraverso l’ultimo libro di Gianni Spinelli e grazie all’intervento del dirigente della Regione Puglia Mauro Bruno.

Sarà invece Antonio Del Giudice a parlare di una vita, quella di Andrea, ancora in bilico tra consapevolezza delle necessità reali e incoscienza dei sentimenti.

E poi l’incontro con Mino Grassi che parte da un romanzo su una generazione da sempre in guerra: nell’amore, nella vita e nel raggiungimento della morte.

Nel pomeriggio si entra nel vivo nel tema di Lectorinfabula con diverse presentazioni e diversi approfondimenti: quello di Pierluigi Morizio che fa un parallelo tra il mondo del lavoro e il mondo dello sport,

Per capire e conoscere il Mondo, con Siegmund Ginzberg si esplorerà il pianeta Cina, amata e odiata allo stesso tempo, ma sempre molto difficile da capire e comprendere.

Di misteri e delitti con la giornalista Chicca Maralfa mentre Enrica Simonetti ci farà scoprire le meraviglie nascoste della Puglia.

Di prospettive strategiche di impresa invece se ne parlerà con Donato Calace co-autore del libro “La sostenibilità è un’impresa” e con le esperienze dirette di Mariella Pappalepore socia fondatrice e CFO di Planetek Italia, PMI innovativa che opera in Europa nel settore della Geomatica e delle soluzioni spaziali e Pietro Vito Chirulli co-fondatore di Serveco, azienda leader che opera nelle bonifiche ambientali.

Della lunga strada dei diritti dell’uomo, In un dialogo con Lea Durante l’economista Emanuele Felice ci interrogherà sul reale significato della storia, rintracciabile nella loro progressiva estensione e affermazione.

La seconda giornata si chiuderà con due appuntamenti dedicati al giudizio della critica: quella sul cibo e la tavola, con Carlo Cambi, autore de Il Venerdì di Repubblica e dei più fortunati programmi Rai di viaggi e turismo e quella musicale con Valerio Corzani, conduttore storico dei programmi musicali di Rai Radio3, che terrà una lezione spettacolo dal titolo “Vie di fuga” sulle contaminazioni delle musiche del Mondo.

A Mola di Bari, sempre in serata, nel teatro Van Westerhout il primo appuntamento del ciclo “Lector in Teatro” con il coinvolgimento dei Comuni di Corato, Mola di Bari e Putignano e con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.

Debutto della lezione spettacolo “Storia del Mare”, un viaggio nel tempo per raccontare la geologia, gli uomini delle coste, le scoperte, le navi, le guerre, i miti, i racconti e i sogni. Ma anche e soprattutto i pesci e gli altri esseri marini, con lo storico Alessandro Vanoli.

- Mercoledì 21 settembre

Protagonista della sezione di Lector Ragazzi del mercoledì, sarà Antonia Murgo vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi Miglior Esordio 2022.

Gli studenti più grandi invece dovranno capire a cosa porta la violenza, anche fisica, nello scontro politico grazie al libro di Gianni Sebastiano, interessarsi al progetto “Black people in a white world” di Valerio Corzani, di clima e ambiente con Annalisa Cavallini e Marica Di Pierri.

Di pregiudizi e salute mentale, e della necessità di un maggiore presa di coscienza e di assunzione di responsabilità del problema se ne parlerà nel pomeriggio con Antonello Bellomo, Alessandro Bertolino, Anna Maria Camposeo e Angela Carofiglio.

Per i forum di Pagina’21, organizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine de giornalisti, panel dedicato al ruolo dell’Informazione e all’editoria al tempo delle crisi con il presidente nazionale dell’OdG Carlo Bartoli, il direttore del Tg Norba Enzo Magistà, l’editrice Carla Palone e la sociologa Patrizia Calefato.

Fabio Ciconte, ambientalista e saggista, parlerà delle nuove forme di controllo del cibo e dei rischi per la biodiversità, laddove pochi e potenti gruppi industriali stanno estromettendo dal mercato altre varietà, riducendo drammaticamente l'agrobiodiversità.

Sarà invece Fabrizio Berruti a parlare del suo romanzo d'inchiesta basato su un fascicolo che in pochissimi conoscono: il rapporto Peri. Un documento che racconta «sequestri di persona, attentati, omicidi»: tutto fa parte di un'identica strategia intesa a determinare il caos. 5 maggio 1972.

La scrittrice e saggista, editorialista de Il Corriere della Sera, Costanza Rizzacasa D’Orsogna, ci condurrà nel cuore del dibattito sulla cancel culture che infuria nella società americana e non solo.

Mercoledì sarà anche la volta dell’attivista Marica Di Pierri e la causa del secolo, la prima grande azione legale per salvare l’Italia e il pianeta dal Climate Change.

In attesa del giudizio universale, Lectorinfabula si concede l’onore di ospitare un maestro della suspense, lo scrittore americano Jeffery Deaver bestsellerista e giallista di fama mondiale. Unica data per il Sud, a Lectorinfabula Deaver avrà modo di parlare del suo ultimo romanzo e firmare copie per i suoi lettori. Scrittore di romanzi thriller, ha vinto per tre volte l'Ellery Queen Readers Award for Best Short Story of the Year; ha vinto, inoltre, il British Thumping Good Read Award ed è stato più volte finalista all'Edgar Award.

Se è difficile immaginare un giudizio unanime sul più bel libro pubblicato, ci pensa ogni anno dal 1947 la fondazione Bellonci con la giuria degli Amici della Domenica con il premio Strega. A concludere la giornata lo scrittore Mario Desiati - Premio Strega 2022 – che nelle uniche due giornate pugliesi del mese di settembre, partirà dalla Stanza degli spiriti che ha creato nel suo Spatriati, per raccontare il valore della narrativa e della cultura pugliese e rendere un omaggio agli scrittori pugliesi, e in modo particolare all’indimenticato amico Alessandro Leogrande.

In serata, a Putignano nel teatro comunale proseguono gli incontri satellite del festival con “Planet Ocean/Interiors”, film documentario di Yann Arthus-Bertrand e Michael Pitiot, sonorizzato dal vivo dal duo Interiors, Valerio Corzani ed Erica Scherle, dove sono raccontati alcuni dei più grandi misteri naturali del nostro pianeta, in modo comprensibile ed accessibile a tutti, per convincere, non solo i più giovani, che un mondo sostenibile non è solo una prospettiva auspicabile, ma anche una realtà possibile.

- Giovedì 22 settembre

Appuntamento al mattino per i ragazzi con lo scrittore Marco Magnone, e le scrittrici Susanna Mattiangeli ed Emma Lidia Squillari

Con loro, per gli altri istituti presenti, anche Trifone Gargano con il suo libro sui giorni baresi di Pier Paolo Pasolini, Pasquale Martino e Lea Durante in un incontro organizzato in collaborazione con ANPI sull’occupazione della Camera del Lavoro di Bari, Nandu Popu, leader dei Sud Sound System e Leonardo Palmisano per discutere con gli studenti e le studentesse, di criminalità e territori compromessi.

Nel primo pomeriggio incontro sul tema delle città del futuro attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni con lo sguardo rivolto alle agenzie educative del territorio, le scuole in modo particolare, organizzato con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e a cura dell’OAPPC della Provincia di Bari, con gli architetti Mimmo Mastronardi, Porzia Pietrantonio, Regione Puglia e consiglio Nazionale.

Si inaugura il ciclo di incontri organizzati con la Fondazione Friedrich-Ebert, dedicato all’analisi politica economica tra Italia e Germania. Introdotti da Tobias Morschel direttore della FES in Italia e dalla presidente della Fondazione Di Vagno Daniela Mazzucca, i politologi Reinhard Krumm, direttore dell’ufficio Paesi baltici della FES e la professoressa Angela Romano, docente all’Unicerità di Glasgow, discuteranno delle “relazioni pericolose” e dei rapporti tra i nostri Paesi e la Russia di Putin.

Con Marino Sinibaldi, Gigi De Luca e Filippo Giannuzzi, presentazione del progetto “In forma di parola” vincitore assoluto del bando “Educare alla lettura” promosso dal Centro per il Libro e a Lettura del Ministero della Cultura. Il progetto presentato dalla fondazione Di Vagno con la collaborazione dell’associazione Hamelin di Bologna e la partecipazione degli assessorati alla cultura e dei “Patti per la Lettura” dei Comuni di Conversano, Rutigliano e Putignano.

Dei pericoli per la democrazia e la libertà di espressione, di censura sui social network - e l’uso dei social network da parte dei governi per censurare, ne discuteranno Marina Castellaneta docente di Diritto presso l’Università degli Studi di Bari e lo scrittore francese Yves Frémion.

Sempre nel pomeriggio, presso la sala biblioteca della Community Library di Conversano, Rai Radio3 presenta per Lectorinfabula le sue ultime produzioni podcast, con Cristiana Castellotti, coordinatrice del progetto, Luca De Biase autore de “L’altra metà del verso” e Valentina Lo Surdo curatrice di “Tracce. Storie di cammini”.

Con Mario Caligiuri, direttore del Master di Intelligence dell’Università della Calabria e con Flavia Giacobbe direttrice della rivista Formiche, si parlerà del destino delle democrazie tra disinformazione, emergenze educative e l’uso disinvolto della propaganda.

Di emergenza climatica e delle fake montate su di essa ne parlerà la giornalista Stella Levantesi con “I bugiardi del clima”.

E poi ancora, Djarah Kan scrittrice, femminista e attivista culturale italo-ghanese che ci parlerà di pregiudizi razziali e sui rapporti tra gli italiani e stranieri.

Il rapporto tra uomo e potere è raccontato da Marco Follini con il libro “Via Savoia. Il labirinto di Aldo Moro” dove si ripercorre la parabola umana e politica di Aldo Moro, un outsider che conquista il suo partito e il paese, nel quale, nonostante si muova così abilmente nelle stanze del potere, abita un animo tormentato e fragile, che non è stato quasi mai raccontato. Ne discuterà con il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Uniba, Giuseppe Moro.

In serata il matematico Piergiorgio Odifreddi terrà un dialogo con il vaticanista Marco Politi sulle lettere e i colloqui intrattenuti con Benedetto XVI, contenuti nel suo ultimo libro “In cammino alla ricerca della verità” (Rizzoli), un formidabile percorso spirituale, in cui il teologo e l'uomo di scienza si confrontano su innumerevoli temi: l'etica, l'antropologia, la spiritualità, le domande "ultime" su vita e morte, amore e dolore.

Di storia e di come raccontarla ce ne parlerà lo storico Carlo Greppi, interrogato dal professor Massimo Gaudiuso e dalla studente Roberta Gallo. Una riflessione dedicata alla divulgazione storica ovvero a quei libri, graphic novel, serie tv, che raccontano e mediano fatti ed eventi storici che pongono una serie di problematiche interessanti su cui ragionare sia da un punto di vista critico letterario sia per poter valutare la qualità dei libri da proporre a bambini e ragazzi.

Si dice che il giornalismo sia il cane da guardia del potere. E così è stato nel 1972 per il Washington Post con lo scandalo Watergate e le successive dimissioni di Nixon, il presidente degli Stati Uniti. La storia dei giornalisti Woodward e Bernstein è stata raccontata dal cinema a partire da Tutti gli uomini del Presidente indimenticabile film con protagonisti Redford e Hofmann, e poi proseguita con altri 4 film e una serie tv, oltre a innumerevoli libri. Ripercorreranno il caso Watergate a distanza di 50 anni, attraverso i film e i libri pubblicati e presenti nella biblioteca e mediateca della Fondazione Di Vagno lo storico del cinema e della tv Giorgio Simonelli con il giornalista Gigi Riva.

A Corato, presso il teatro Comunale si terrà in scena “Ogni luogo è un dove”, uno spettacolo prodotto da Teatro Pubblico Ligure scritto da Marco Aime antropologo e docente di Antropologia culturale all’Università di Genova, protagonista e voce narrante di un viaggio nello spazio, per raccontarci quanta strada calpestano gli uomini per attraversare cieli, muri, deserti e mari, per affermare il proprio diritto e desiderio di vita. Con Eleni Molos, canto e voce narrante, rumorista e Massimo Germini, chitarra e canto.

- Venerdì 23 settembre

Lo scrittore Marco Magnone incontrerà le scuole nel Teatro Comunale di Putignano, appena restaurato, per portare agli studenti il ricordo di Beppe Fenoglio nel centenario della sua nascita partendo dal suo ultimo romanzo. Marco Aime con la scrittrice italo-ghanese Djarah Kan e il sociologo Leo Palmisano parleranno di muri, frontiere e confini invisibili.

Completano l’offerta per le scuole, il biologo e divulgatore scientifico Danilo Zagaria che partendo da un fatto di cronaca, parla dettagliatamente il rapporto tra specie ed ecosistema, e Gigi Riva che torna a parlare di Covid partendo proprio da dove tutto ha avuto inizio.

Intenso il programma per la giornata che prevede con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari. Parteciperanno al primo appuntamento nel pomeriggio con la presidente dell’Ordine Serena Triggiani, il garante dei detenuti di Puglia Piero Rossi e il presidente della Camera Penale Guglielmo Starace. La moderazione è affidata a Oscar Buonamano direttore di Pagina’21.

A seguire l’appuntamento con lo scrittore Edoardo Albinati insegnante nel carcere di Rebibbia dal 1994, e Lorenzo Pavolini, scrittore e conduttore radiofonico. Introdurrà il pubblico a tre storie umane di reclusione in una narrazione che affonda nelle ossessioni del nostro tempo, per fare emergere sentimenti che riguardano tutti: la paura del giudizio altrui, il desiderio di essere compresi.

A quasi due anni dal terribile omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane massacrato e ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, è arrivata la sentenza di primo grado a fare, per adesso, giustizia con la condanna all'ergastolo dei fratelli Bianchi, accusati dell'omicidio insieme a Belleggia (23 anni) e Pincarelli (21 anni). Lo scrittore Paolo di Paolo ha seguito per Repubblica tutte le fasi del processo, e con lui affronteremo attraverso il racconto emozionante di quei giorni il delicato tema della fiducia nella giustizia, attraverso le letture di Sofocle, Kafka e Marìas.

E infine Mauro Pescio che in seguito al grande successo del podcast Io ero il milanese, scritto per Rai Playsound, presenterà la sua versione teatrale, in anteprima al festival. La vera storia di Lorenzo, entrato in carcere per la prima volta a 10 giorni. A 12 anni compie il primo furto, a 14 la prima rapina. Per oltre 40 anni vive da fuorilegge, passando gran parte del tempo in carcere. A 33 anni riceve una condanna a 57 anni di carcere, ma la sua vita prende un'improvvisa svolta, fino al lieto fine più inaspettato.

Gli appuntamenti di Libex avranno, oltre alla consueta mostra sulla satira che avrà come titolo “Salveremo l’umanità?” e alla premiazione del Premio Libex 2022, avrà come focus particolare il tema della guerra e in particolare:

“La guerra raccontata dalla satira”. Le vignette politiche fanno parte della guerra dell’informazione, importante nel mondo moderno insieme all’azione militare. Un vignettista politico in un Paese in guerra è un soldato. La sua ironia aiuta a sopravvivere e a combattere la disperazione. D’altra parte, una vignetta satirica che prende in giro i moderni dittatori diventa un’arma. I vignettisti considerano loro dovere lottare contro queste tragedie, che purtroppo si verificano nel XXI secolo, in tutto il mondo civilizzato. Parteciperanno all’incontro Vladimir Kazanevsky (Ucraina), Jaume Capdevilla (Spagna) e Siri Dokken (Norvegia).

“Reportage di guerra, testimonianze dei corrispondenti di guerra”. Per informare il proprio pubblico sulla guerra, i media hanno bisogno di giornalisti, fotografi, operatori video e tecnici che cercano di ottenere informazioni pulite e controllate e, per farlo, devono correre rischi che possono portare a lesioni o morte. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina almeno otto giornalisti sono morti sul campo mentre svolgevano il loro lavoro. la giornalista di Rainews24 Thierry Vissol ne parlerà con il fotoreporter Marco Di Lauro Premio Nazionale sul Reportage di Guerra “Antonio Russo”. Nel 2001 ha anche ottenuto il secondo posto al World Press Photo Award e nel 2011 si è classificato al primo posto e con Francesca Paci, giornalista de La Stampa.

Di Guerra, Fede, Ragione e Dialogo, ne parleranno con la giornalista turca Esma Cakir, presidente della Stampa Estera in Italia, il sociologo Mauro Magatti, il giornalista inviato per l’Espresso Gigi Riva e il vaticanista Marco Politi

Marino Sinibaldi già direttore di Rai Radio3 e attualmente presidente del CEPELL presenta con Raffaella De Santis giornalista de LA Repubblica e Robinson la rivista “Sotto il Vulcano”.

Il venerdì sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino il "Processo di pianificazione strategica della Città metropolitana di Bari e le attività del Tavolo dei Giovani ". Il Piano Strategico Metropolitano è lo strumento attraverso il quale la Città Metropolitana di Bari delinea gli interventi prioritari per favorire il progresso economico, sociale e culturale del territorio. Un laboratorio permanente di idee fondato sulla co-pianificazione e co-progettazione degli interventi insieme ai 41 Comuni cogliendo al meglio le grandi opportunità offerte da finanziamenti regionali, nazionali ed europei. In questa attività un ruolo rilevante lo hanno i giovani cittadini riuniti intorno al Tavolo dei Talenti e delle Giovani Generazioni. Sono studenti e giovani professionisti fra 16 e i 40 anni che attraverso gruppi di lavoro tematici, incontri formativi, consultazioni, convegni ed eventi pubblici forniscono all’Ente il loro contribuito sulla visione futura del territorio.

Il problema pressante dell’energia sarà approfondito nell’incontro in collaborazione con Friedrich-Ebert Stiftung Italia, moderato dal giornalista Luigi Quaranta, con Antonia Carparelli, Piero Martin, Roberto Mezzalama, Barbara Pretorius.

Le eccellenze del Sud sono quelle di cui parlerà invece Lino Patruno che con Ludovico Fontana presenterà il libro Imparate dal Sud.

- Sabato 24 settembre

L’ultima giornata del festival si apre con la premiazione dei vincitori del Premio di satira “Libex 2022”, alla presenza del sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio e della giuria del Premio Marilena Nardi, Fabio Magnasciutti, Raffaella Spinazzi, KAP (Jaume Capdevilla), Siri Dokken e del direttore del centro “Librexpression” Thierry Vissol.

È anche la mattinata dei workshop con Emma Lidia Squillari e Susanna Mattiangeli, e delle letture di Paolo Di Paolo.

L’unicità del Mediterraneo, simbolo ed emblema di incroci di lingue, culture e terre diverse, bagnate dallo stesso mare e unite dallo stesso destino, è protagonista dell’incontro a cui parteciperanno Claudio Cappon segretario generale COPEAM, Anna Maria Candela, dirigente della Regione Puglia Marina Mastromauro amministratrice delegata di Granoro, Domenico Laforgia presidente dell’Acquedotto Pugliese e Maurizio Raeli direttore del CIHEAM. Appuntamento condotto da Annamaria Giordano, voce di Rai Radio3.

Voci ed esperienze diverse che spaziano dal campo dell'industria e della ricerca agroalimentare, all'audiovisivo, per unire saperi e competenze trasversali, linguaggi e campi che uniscono e rendono testimonianza diretta dell'irripetibilità della cultura mediterranea, fatta di storie e di miti, ma anche di lotta contro destini e avversità. apparentemente ineluttabili.

Raccontare il mondo, dunque, con il fisico Piero Martin in un appuntamento organizzato in collaborazione con Rai Radio3 Scienza. Di scienza si tornerà a parlare nel corso della giornata grazie all’Alfabeto di Galileo con Roberto Battiston.

In due incontri a cura de Il Piacere di Lavorare, si affronteranno le emergenze e le politiche del lavoro con un focus sulla sfida che ci attende da Nord a Sud, con Maurizio Del Conte, Silvia Pellegrini, Vito Pinto e Rita Querzè; e la questione salariale vista al femminile con la nuova direttrice del Dipartimento delle Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istituto Linda Laura Sabbadini e Mirella Giannini.

Di Putin si parlerà nell’appuntamento dedicato ai podcast con Cristiana Castellotti e Luigi Spinola. E dei rapporti tra Italia e Germania, in collaborazione con Friedrich Ebert Stifftung Italia con Piero Ignazi, Enzo Lavarra, Wolfgang Schroeder modera Eric Jozsef.

Lo storico Vito Bianchi ci guiderà nella storia alla ricerca delle radici e delle origini del Mediterraneo, dove, nonostante la povertà di risorse – o forse proprio per questo – è nata la filosofia e il pensiero occidentale. Dove sono nate le tre religioni monoteiste più diffuse al mondo – Islam, cristianesimo, ebraismo. Dove il diritto, così come la letteratura, hanno le proprie origini.

Un fil rouge che tiene insieme il successivo incontro organizzato in collaborazione con il Consiglio d'Europa, dove abbiamo pensato di riservare attenzione alle vie e agli Itinerari d'Europa, e di come si possa, anche attraverso di essi, contribuire alla creazione di un patrimonio culturale europeo condiviso. Strumento per il dialogo interculturale e per la promozione di una migliore conoscenza e comprensione dell'identità culturale europea, per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, fonte di sviluppo culturale, sociale e locale. Se ne parlerà con Luca Bruschi responsabile per la via Francigena, Giovanni Cafiero responsabile per la Rotta di Enea, Emanuela Panke responsabile per la Iter Vitis, Aldo Patruno direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Tiziana Di Simone giornalista Rai Radio1, il giornalista della TGR Puglia Gianni Giampietro e Giuseppe Zaffuto responsabile copertura mediatica del Consiglio d’Europa. E con gli assessori di Laterza e Terlizzi Michelangelo De Palma e Sabrina Sannelli.

Con il giornalista Gabriele Romagnoli si parlerà di crisi climatiche e ambientali con il suo ultimo libro Sogno Bianco (Rizzoli)

"La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario", ha insegnato Albert Einstein. Davanti al mondo che rischia di andare in rovina per molteplici cause (mutamenti climatici, guerre, migrazioni, epidemie...) è giunto il momento per l'uomo di risolvere i grandi problemi del nostro tempo con consapevolezza e un'assunzione di responsabilità inedita e planetaria, fondata sul principio: "ciò che riguarda tutti deve essere deciso da tutti". un dialogo tra lo storico leader del ‘68 Mario Capanna e l’attivista per i diritti ambientali Marica Di Pierri.

Con i protagonisti di Tv Talk Cinzia Bancone, Giorgio Simonelli e Sebastiano Pucciarelli avremo uno sguardo sulla nostra società attraverso uno spazio di riflessione su quello che, quotidianamente, vediamo in tv. Un modo per rendere omaggio ad Angelo Guglielmi, ripercorrendo la storia recente, dall'invenzione della Tv della Realtà per arrivare alla TV dei reality e dei talent show.

Il giornalista Filippo Ceccarelli ci racconterà degli inguaribili vizi italici con Lì dentro (Feltrinelli), un affresco ironico dove ci sono tutta l'Italia e gli italiani, le libertà e i rischi di dipendenza da sbronza social. Un racconto esilarante ma serissimo di come siamo sempre stati.

Infine, come consuetudine Per il format Leggere parole lo scrittore e conduttore radiofonico Lorenzo Pavolini condurrà il pubblico del Festival all’interno del grande romanzo di Michail Bulgakov Il maestro e Margherita con la partecipazione dell’attore teatrale Paolo Sassanelli.