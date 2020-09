Villa Pompea celebra la carriera artistica di Gennaro Picinni, ospitando la mostra “L’arte sposa la Scienza”

Villa Pompea, splendida residenza patrizia in stile liberty di fine ‘800, sarà l’elegante cornice della mostra “L’Arte Sposa la Scienza”. Dal 26 al 30 settembre 2020 infatti, il centro per la cura dentale nel cuore di Bari, ospiterà le opere del pittore Gennaro Picinni.

Picinni, nato nel capoluogo pugliese nel 1933, regalerà alla sua Bari una selezione delle sue opere più famose, festeggiando i 70 anni di carriera. L’artista famoso a livello nazionale sin dagli anni ’50, esporrà i suoi dipinti, conosciuti al pubblico per i richiami surrealistici e astrattistici.

Le statue in stile neoclassico e le colonne stilizzate con capitelli in pietra che caratterizzano la struttura di Villa Pompea, esalteranno la valenza artistica di questo grande evento, facendo appunto da cornice naturale alla preziosa collezione di opere del Maestro.

Villa Pompea ospita i migliori medici e dentisti presenti nel panorama italiano e opera nei campi di medicina, chirurgia maxillo-facciale con importanti risultati ottenuti negli anni. La struttura è stata inoltre scelta come centro di alta formazione per la preparazione specialistica di odontoiatri e chirurghi orali dall’ Università degli studi di Foggia. Dal 2020, in partnership esclusiva con il Gruppo spagnolo Insparya, offre servizi nel campo della cura dei capelli.