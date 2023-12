Il Villaggio di Babbo Natale all'Anfiteatro della Pace, ingresso gratuito

Il Centro commerciale Mongolfiera di Bari – Japigia, in collaborazione con AncheCinema s.r.l., presenta Il Villaggio di Babbo Natale, evento gratuito aperto a tutti coloro che vorranno trascorrere momenti di spensierata magia natalizia. Il Villaggio si terrà mercoledì 20 dicembre 2023, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso l'Anfiteatro della Pace, situato all’interno del Centro commerciale Mongolfiera di Bari –Japigia, in via Arturo Toscanini, 20, a Bari. Ad attendere grandi e piccini ci sarà Babbo Natale con i suoi fidati elfi e le sue renne. Ci sarà la casetta in cui scrivere la letterina da consegnare a Babbo Natale e divertenti giochi natalizi dedicati ai più piccoli.