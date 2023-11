Luminarie, musica e mercatini: il borgo antico di Loseto si trasforma nel 'Villaggio di Babbo Natale'

Sabato 2 Dicembre a partire dalle ore 18, il borgo antico di Loseto, come ormai da tradizione, si trasforma nel magico Villaggio di Babbo Natale. Aiutato dai suoi elfi, Babbo Natale accoglierà i più piccoli nella sua casetta per raccogliere le letterine piene di desideri, si scatteranno foto ricordo istantanee e fra tante attività ci saranno momenti di animazione con i piccoli ballerini della scuola TropicalismoDance di Bitritto. Fra luminarie, mercatini e degustazione di prodotti tipici enogastronomici, ci sarà anche il laboratorio caseario con la produzione di ricotta di pecora, mentre per per i più grandi ci sarà animazione e intrattenimento a cura dei Baresi Capatosta.