Villaggio del gusto 2024, a Bari gastronomia locale da strada e birre artigianali

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 06/05/2024 al 12/05/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

In primavera arriva la gastronomia locale da strada e l’universo delle birre artigianali, centro di aggregazione di produttori e prodotti di qualità: dal 6 al 12 maggio prossimi, come ormai da tradizione, in largo Giannella arriva il Villaggio del gusto 2024. Protagonisti saranno anche quest’anno i birrifici artigianali pugliesi e gli operatori meridionali dello street food che nella settimana dell’evento promuoveranno la vocazione di un territorio ricco di ricette tradizionali, semplici e genuine, l’educazione al gusto e alla cultura dell’alimentazione.

La manifestazione, che si svolgerà in concomitanza con le celebrazioni del santo patrono, sarà all’insegna della sostenibilità e del riciclo, con l’utilizzo di stoviglie biodegradabili.