Nel Palazzo Marchesale di Santeramo il 'Villaggio Incantato'

Santeramo in Colle

Per il primo anno Santeramo Vive Aps in collaborazione con Una Rosa Blu per Carmela cercheranno di regalare magici “Momenti Natalosi”.

Il Palazzo Marchesale si veste dei caldi colori del Natale , pronto a farvi vivere il calore del periodo piu’ bello dell’anno.

Lasciati avvolgere dall’elegante atmosfera del atrio 25000 Ducati e scopri la coloratissima Casa di Babbo Natale ...

Porta la tua letterina di Natale nell’ Ufficio postale degli Elfi

Passa un’ allegra serata tra Intrattenimento, Pettole e Vin Brule'.

Partecipa ad uno dei divertentissimi tornei di giochi Natalizi in programma

Appuntamento con l’apertura del Villaggio Incantato Giovedi 16 Dicembre, ore 19.30 e le sere seguenti dalle 19 alle 23.