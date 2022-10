Vincent Bloyet dalla Francia live al Joy's Pub

Tra blues elettrico e ballate d'oltre Atlantico, VINCENT BLOYET offre un suono rustico ed elegante, originale.

Il ragazzo francese di Redon propone un progetto interessante: il suo groove è un mix eclettico che unisce le radici del blues e un Rock potente, tutto suo.

Una One man band che fonde perfettamente la sua chitarra, il tamburo a piedi e la sua voce carismatica per dare esibizioni dinamiche e dirette.

Con un primo EP "Step on your groove" pubblicato a maggio 2022, ha firmato la volontà di colpire il ritmo e portare la sua musica live in giro per l' Europa.



Joy's Pub - Corso Sidney Sonnino, 118/D, 70121 Bari (BA)