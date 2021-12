Vincenzo Albano, da Zelig, a Bari con il suo spettacolo “Fino a qui”

Mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 21, Vincenzo Albano, cabarettista tarantino classe 1979, porta in scena all’Officina degli Esordi (via F. Crispi 5) il suo spettacolo Fino a qui, ovvero una rassegna di considerazioni sull’essere padre, marito, uomo e anche comico.

Quarant'anni sono pochi per sentirsi saggio, ma abbastanza per averci capito qualcosa sulla vita, ma fino a qui appunto. Monologhi, canzoni, sketch e anche i social sono gli ingredienti dello spettacolo. Ma c'è spazio anche per l’improvvisazione e qualche inedito.

Mercoledì 22 dicembre 2021

Officina degli Esordi - Bari

VINCENZO ALBANO "FINO A QUI"



Inizio spettacolo ore 21

Biglietto € 13 + d.p in prevendita, € 15 alla porta (posto unico numerato)



Normativa anti-covid per l'ingresso:

Green pass rafforzato (NO esito tampone);

Temperatura non oltre 37,5 gradi;

Usare la mascherina.



Infoline biglietteria@ bassculture.it

+39 393 9639865