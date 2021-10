Vincenzo Furio piano recital, musiche di Beethoven, Liszt e Scarlatti

Martedì 2 novembre 2021 alle ore 20.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce accoglie il Recital pianistico di Vincenzo Furio.

Un concerto in Puglia per ascoltare un programma musicale che si spande lungo l’arco di tre secoli: il Settecento delle Sonate K208 e K82 di Domenico Scarlatti, il primissimo Ottocento della Sonata Op. 31 n. 1 di Ludwig van Beethoven, l’Ottocento più maturo della Fantasia quasi Sonata “Après une lecture du Dante” di Franz Liszt e il tardo Novecento della Sonata n. 2 “The Fire Sermon” di Einojuhani Rautavaara.

Pagine eclettiche – con un voluto e sentito omaggio a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario della sua morte – così come eclettico è il pianismo di Vincenzo Furio, precocissimo talento alla tastiera, laurea di II livello con massimo dei voti e lode in Pianoforte al Conservatorio di Monopoli sotto la guida di Roberto Bollea, alto perfezionamento con maestri del calibro di Virsaladze, Thiollier e Ferrati, attualmente in Germania alla prestigiosa Hochschule für Musik und Theater di Amburgo sotto la guida di Ralf Nattkemper, una carriera che lo ha visto sul podio di numerosi concorsi nazionali e internazionali e sui palcoscenici di Italia e Europa sia da solista sia in formazioni da camera, come con l’Ensemble ’05 e il violinista Giuseppe Mengoli.



Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

