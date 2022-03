Vincenzo Salemme al TeatroTeam in 'Napoletano? e famme ‘na pizza'

VINCENZO SALEMME in 'Napoletano? e famme ‘na pizza' al TeatroTea di Bari.

La produzione dello spettacolo “Napoletano?..e famme’ na pizza!” di e con Vincenzo Salemme e il Teatroteam comunicano che, a causa del perdurare della positività al Covid 19 dell’artista e di due componenti della Compagnia, attualmente ancora in quarantena, le date di Bari del 25-26-27 Marzo 2022 sono state posticipate al Venerdi 6 Maggio ore 21 – Sabato 7 Maggio ore 21 – Domenica 8 Maggio ore 18.30.

Pertanto i possessori dei biglietti con data Venerdi 25 Marzo potranno accedere mantenendo lo stesso posto e con gli stessi ticket Venerdi 6 Maggio ore 21.

I possessori dei biglietti con data Sabato 26 Marzo potranno accedere mantenendo lo stesso posto e con gli stessi ticket Sabato 7 Maggio ore 21

Pertanto i possessori dei biglietti con data Domenica 27 Marzo potranno accedere mantenendo lo stesso posto e con gli stessi ticket * Domenica 8 Maggio ore 18.30*

Venerdì 06 Maggio 2022 ore 21.00

Sabato 07 Maggio 2022 ore 21.00

Domenica 08 Maggio 2022 ore 18.30

PREZZI

Poltronissima € 43,00 + 1€ *

Poltrona € 36,00 + 1€*

Galleria € 29,00 + 1€ *

Biglietto ridotto fino al 26 anni in Poltrona € 26

* diritti di segreteria

I bambini al di sotto dei 4 anni non possono accedere in Teatro

Si ricorda che è necessario essere in possesso del SUPER GREEN PASS (vaccino o guarigione da covid 19) per poter accedere in Teatro e della mascherina FFP2 da indossare all'interno del Teatro e per tutta la durata dello spettacolo.