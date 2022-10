Vini e amore, in un menù completo

Una cena completa dall'antipasto al dolce con tre diversi grandi vini in abbinamento



''Consideralo un regalo, per te, le persone che ami e la vostra voglia di condividere un momento unico.

Senza imbarazzo e senza impaccio, senza professori che insegnano qualcosa MA SOLO e unicamente la voglia di mangiare e bere bene, apprezzando le cose fatte bene. Ti regaliamo un estratto di Sicilia in vini fatti con amore. Tre diversi vini rappresentativi di una cantina d'eccellenza. Tasca d'Almerita saprà farti amare il vino col calore delle sue etichette, sorso dopo sorso in un turbino di sensazioni, ricordi e scoperte. Lo faremo insieme. Panacea Ristorante, Vinaccia IN CORTE, tu e chi sai amare ed inviterai a questo evento unico. Perché lo meriti''.



Giovedì 6 ottobre, segnalo in agenda ma prenota subito.

Menù completo dall'antipasto al dolce con vini abbinati. Euro 35 a persona.



Prenota il tuo tavolo chiamando allo 0808806355 o sul nostro sito internet



Panacea e Vinaccia in corte