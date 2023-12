Vinili sulla pelle - buona musica mixata live da Panacea

Il venerdì

VINILI SULLA PELLE - Il venerdì di Panacea Ristorante

con buona musica e belle persone, buon cibo e bei cocktail. In sottofondo i brani che già sai amare e nuove scoperte da sentire e toccare in vinili rari ed unici.

Sarà la tua Panacea come non l’hai ancora sentita.



Cosa si mangia e beve

Aperisushi €20

Aperibao €10

Tutto il nuovo menù alla carta

Spaghetti all’assassina

Cocktail e vino



p.s. Il menù è tutto interamente nuovo!



Prenotazione consigliata chiamando allo 0808806355