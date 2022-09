Vintagissimi, il meglio degli anni '50 e '60

Una serata dedicata al mondo intramontabile degli anni ‘50 e ’60 adatta a tutte le generazioni: da chi ha vissuto l’allegria di quei giorni fino ai più piccoli, grazie alla presenza di svariate attrazioni.

L’intera area dell’evento farà vivere al pubblico un viaggio nel tempo, un vero e proprio salto nel passato grazie all’allestimento di numerose aree tematizzate in grado di attrarre appassionati di mondi diversi legati da un’epoca che ha visto nascere e trasformare grandi cult.

Perno principale dell’evento sarà la messa in scena in una versione rivisitata dell’ormai storico e collaudato spettacolo musicale denominato “Grease”.

Lo spettacolo, messo in scena dall’ormai affermatissima Kumanta accademy, si incentra sulla storia d’amore che nasce nelle “sere d’estate” tra Sandy e Danny, e poi tanto rock and rool, canzoni indimenticabili e coreografie travolgenti.

Nell’area sarà allestita una mostra espositiva di vespe, lo status symbol italiano per eccellenza.

Si tratta infatti di uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo, nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano. La Vespa è stata esposta nei musei di design, arte moderna, scienza & tecnica e trasporti di tutto il mondo e sarà esposta anche in un’area dedicata durante l’evento “Vintagissimi, il meglio dei ’50 e ‘60”.

Immancabile in un evento di questa portata la presenza di food track interamente tematizzati che offriranno al pubblico la possibilità di degustare i cibi e le bevande tipici degli anni del boogie woogie come hamburger, pucce, crepes e patatine o ancora popcorn e zucchero filato.

Un’autentica esperienza anni ‘50 potrà essere vissuta dai cultori dell’epoca e non solo grazie alla possibilità di poter giocare con originalissimi flipper, videogiochi pandora e biliardini vintage.

A rendere la serata ancora più divertente per i più piccoli sarà una piccola area luna park e la possibilità di scattare foto con le mascotte dei personaggi nati proprio in quegli anni.

Ampio spazio sarà riservato ad uno spettacolo vintage di clown comedy firmato Mr. Santini. Lo show fonde giocoleria ed equilibrismo a gags musicali, portando gli spettatori all’interno di un mondo fatto di equilibri precari e comicità.



Non perdere questo magnifico ed emozionante tuffo nel passato e rivivi con noi la magia degli anni ‘50 e‘60!