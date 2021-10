Vinyl disco nigt, vino e vinili da Panacea

Vinyl Disco Night: "Segui col polpastrello la traccia in un disco di vinile e permetti che il tuo cuore la tramuti in emozioni, ricordi ad occhi chiusi, attimi di baci rubati e sorrisi sfiorati. Ascoltati. Chiudi gli occhi. Questo venerdì nasce per te e per farti riascoltare la musica di tempi vivi e forti. Esiste solo questo: tu e la tua voglia di serenità e di riscoperta.

Qualche piatto buono e profumato, un calice di vino a sciogliere ogni costrizione del pensiero ed una sala dalle volte in pietra calda e materna nel suo abbraccio".



Al Panacea e con DJ Joe Hammer sapremo farti ascoltare il ritmo della tua anima!

Nessun menù fisso, nessun costo d'evento. Ma i posti sono limitati nel rispetto delle normative.

Prenotali telefonicamente o sul nostro sito internet.



#panacea #purebere #estensionedisapore #modugno

