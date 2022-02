La scrittrice Viola Ardone ospite ai Licei ‘Cartesio’ di Triggiano per Libro Possibile Winter

Prezzo non disponibile

La scrittrice Viola Ardone ospite ai Licei ‘Cartesio’ di Triggiano per il nuovo appuntamento de Il Libro Possibile Winter. Giovedì 17 febbraio alle ore 18.30 presenterà nell’Auditorium dell’Istituto il suo ultimo romanzo, Oliva Denaro (Einaudi Editore). L’autrice dialogherà con gli studenti dei Licei ‘Cartesio’ durante l’evento organizzato dall’Associazione Cartesio, sotto la direzione artistica della prof.ssa Rosella Santoro, in collaborazione con i Comuni di Capurso, Casamassima, Cellamare, Gioia del Colle e Triggiano. Interverranno anche il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, e la dirigente dei Licei ‘Cartesio’, Maria Morisco.

Viola Ardone, dopo lo straordinario successo de Il Treno dei bambini, torna con un’intensa storia di formazione. Il racconto di Oliva Denaro, 15enne di un piccolo paese della Sicilia, è quello di una ragazza che vuole essere libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna, perché “la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia”, come ripete ossessivamente sua madre.

L’autrice riesce così a trasformare la Storia in storia, raccontando le contraddizioni dell'amore, tra padri e figlie, tra madri e figlie, e l'ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa, soprattutto se è imposto con la forza. La sua scrittura scandaglia la violenza dei ruoli sociali, che riguarda tutti, uomini compresi. Se Oliva Denaro è un personaggio indimenticabile, quel suo padre silenzioso, che la lascia decidere, con tutto lo smarrimento che dover decidere implica per lei, è una delle figure maschili più toccanti della recente narrativa italiana.

Appuntamento quindi a giovedì 17 febbraio alle ore 18:30 ai Licei ‘Cartesio’ di Triggiano (Via Don Vitangelo Dattoli, 1). Viola Ardone sarà poi ospite venerdì 18 febbraio alle ore 15:00 nell’Auditorium del Liceo scientifico ‘R. Canudo’ di Gioia del Colle e alle ore 9:00 nella Sala Conferenze del Liceo ‘Bianchi Dottula’ di Bari. Gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno nel rispetto normative nazionali contro il Covid per gli eventi dal vivo.