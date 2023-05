Violent scenes live - concerto di ringraziamento Usa tour

Qualche settimana fa i nostri amici Violent Scenes hanno preso parte ad un lunghissimo tour negli Stati Uniti che con diverse difficoltà ha avuto una lieta conclusione. Durante il tour la band ha subito un pesante furto, ma grazie ad un grande sostegno da parte della fanbase si è riusciti a concludere il tour egregiamente.

"Siamo tornati, dobbiamo ancora riprenderci e prima di rinchiuderci in campagna per scrivere (finalmente!) il disco nuovo e vogliamo abbracciarvi tutti!

Per ringraziare tutti voi che ci avete sostenuto mentre eravamo bloccati a San Francisco, insieme agli amici di IMAKE & Quadro di Putignano, abbiamo organizzato una festa! Nello stesso luogo in cui, nel 2017, ci siamo esibiti per la prima volta!



Domenica 4 Giugno, ore 21.00

Quadro

Ex Macello di Putignano

Via Santa Caterina da Siena sn

Ingresso gratuito



Suoneremo per voi e dopo balleremo con Japanorama!

Japanorama, djset dai suoni orientali e tribali uniti all’elettronica occidentale. Un viaggio in cui l'ascoltatore balla prima nella testa e poi con il corpo, fino a bruciare.

Inoltre, abbiamo deciso di rilasciare, domenica 4 giugno, l'ultimo brano registrato: Lilith. Lo potrete ascoltare in anteprima nei prossimi giorni, accompagnato dal videoclip di Francesco Dongiovanni.

Vi vogliamo bene!

VS



Violent Scenes è il Nuovo Teatro Greco. Custode della lezione di Euripide e di Godard , disprezza le rappresentazioni teatrali contemporanee, a cui si può accedere dal telecomando, e riafferma la Tragedia come atto non violento. Violent Scenes è una litania nel tentativo di restare umani.

«Può la canzone d’autore (in lingua inglese) sposarsi con un suono dilatatissimo, rarefatto e fortemente sperimentale? I pugliesi Violent Scenes, con una gavetta lunga quasi un decennio, ci sono riusciti. “Rebirth” è il nuovo EP che segna la rinascita stilistica del gruppo, che parte dal post-rock e dalla psichedelia per approdare ad un rock sperimentale, passando per l’ambient-glitch elettronica.» - Time Zones XXXVII

Il 26 Gennaio 2022 è uscito il nuovo EP “Rebirth” e la band ha ricominciato a suonare dal vivo. Una rinascita post-pandemica intrinseca alla Natura. Su Rumore il videoclip di “Unit: 02”.

In cinque In cinque anni i VS hanno messo in scena diversi lavori: un album, due EP, lo spettacolo teatrale “Abbandoni” con la compagnia pugliese Teatro delle Rane, il reading psichedelico dei “Dialoghi con Leucò” di Cesare Pavese e de “Le città invisibili” di Italo Calvino, il live painting “Sushumna” con l’artista visiva siciliana Silvia Ruggeri, alcune sonorizzazioni di Godard, Lynch e anime giapponesi e più di cento concerti in giro per l'Italia, aprendo per Uzeda, Mokadelic, Christian Löffler, SOYSV, Aki Onda, Control Unit, Spiritual Front e molti altri.

Nel 2019 “Grim July”, il primo music video tratto da “Stimmung” (Angapp, 2019), con la regia di Antonio Stea, vince il Cineconcerto Music Film Festival a Montecarotto (AN). La giuria è presieduta da Corrado Nuccini, membro della band post-rock Giardini di Mirò. Il secondo music video, “Nope Face”, sempre diretto da Antonio Stea, vince nel 2020 una menzione speciale come miglior film sperimentale al Tokyo International Short Film Festival e nel 2021 il primo premio come miglior videoclip musicale al Paris Film Art. Nel 2022 “Unit: 02”, tratto da “Rebirth” (SAC Recordings, 2022) e diretto da Antonio Stea, vince il primo premio come miglior videoclip alla Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano (RM). Nel 2022 la band è parte del cartellone ufficiale dell’edizione XXXVII di Time Zones, dove si esibisce insieme a Christian Löffler. FORMAZIONE Sia sul palco che in fase di composizione la band si scambia gli strumenti e esibisce in due, tre o quattro elementi, a seconda della disponibilità.

Giorgio Cuscito: voice, lyrics, electric : voice, lyrics, electric bassbass

Gianfranco Maselli: electric guitar, electric bass: electric guitar, electric bass



Antonio Iacovazzi: : drums, drums, electronicselectronics, programming, programming