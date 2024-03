"Il violino brillante" al Festival dell'Alta Murgia

Terzo appuntamento con il Festival dell’Alta Murgia al Teatro Mercadante di Altamura. Domenica 17 marzo ore 19:30 con il ‘Il violino brillante’, un concerto dedicato alla musica romantica che prende vita grazie all’armoniosa unione di un violino e un pianoforte, con un programma che celebra alcuni tra i più importanti brani cameristici.

Giovanni Andrea Zanon, a soli 25 anni, è uno dei più importanti giovani solisti della scena internazionale, richiesto dai maggiori teatri del mondo e da prestigiosissime orchestre. Ha recentemente rappresentato l’Italia suonando allo Stadio Nazionale di Pechino in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2022, trasmessa in mondovisione. Suona il meraviglioso violino Stradivari “Maréchal Berthier”, Cremona 1716.

Assieme a lui sul palco ci sarà il M° Leonardo Colafelice, pianista altamurano di fama internazionale e direttore artistico del Festival.

Il programma proposto è meraviglioso, con alcune delle più importanti composizioni scritte per violino e pianoforte.

PROSSIMI APPUNTAMENTI F.A.M.

24 marzo ‘From Paris to Hollywood’ con l’Orchestra Filarmonica Pugliese guidata dal direttore Michele Nitti

Prezzi: l’organizzazione conferma la scelta del costo unico e delle riduzioni per permettere la larga partecipazione a famiglie e giovani. Ogni spettacolo ha un costo intero di 10 euro, ridotto per gli under 30 a 6 euro. Abbonamento per tutti gli spettacoli 30 euro (18 euro per gli under 30. I costi si intendono esclusi dei diritti di prevendita).

PREVENDITA : Teatro Mercadante Altamura box office, via del Mille 159

Per PRENOTARE CLICCA QUI https://wa.me/+ 390803101222