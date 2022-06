Giornata del Naso Rosso, anche a Bari attività, giochi e momenti di formazione

VIP ViviamoInPositivo Italia ODV organizza la GNR Giornata del Naso Rosso in tutta Italia, per trasmettere il messaggio della clownterapia e raccogliere fondi per finanziare formazione di base, formazione specialistica, missioni all’estero e, in particolare, quella in Albania.

E torna anche a Bari, domenica 12 Giugno 2022 dalle 9:00 alle 20:00, la Giornata del Naso Rosso: i clown di Viviamo in Positivo Bari ODV “I colori del sud” vi aspettano in piazza del Ferrarese, con tante attività, giochi e momenti di informazione e sensibilizzazione per comunicare il potere del Naso Rosso.

La “Giornata del naso rosso" è pensata per promuovere la «Missione di gioia con iniziative di intrattenimento, informazione, sensibilizzazione, con tanta gioia, allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della federazione ViviamoInPositivo», spiegano dall'associazione Vip Bari.

Programma GNR 2022 Bari

Durante la Giornata del Naso Rosso sono previste tante attività, l’iniziativa “adotta un clown”, l’angolo social, attività emozionali, momenti di svago e la baby dance.

09:00 – 11:30 Accoglienza, Bans, Piccolo teatrino delle marionette

11:30 – 13:00 Movimento Info Vip Bari e giochi

16:00 – 18:00 Risveglio Muscolare, baby dance, giochi e momento Info Vip Bari

18:00 Spettacolo clown

19:00 Spettacolo Bolle

20:00 Conclusione con Bans