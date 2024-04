Antonio Albanese e Virginia Raffaele a Bari per il loro ultimo film 'Un mondo a parte'

Biglietti acquistabili in cassa e on line, su multicinemagalleria.18tickets.it (infotel: 080.521.45.63).

Sabato 6 aprile, al Multicinema Galleria di Bari, il regista Riccardo Milani, gli attori Antonio Albanese e Virginia Raffaele, e il vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Giampaolo Letta, interverranno in due sale, prima delle proiezioni delle 21 e delle 21,10, per presentare al pubblico «Un mondo a parte».

Nella trama del film, che dopo la prima settimana di programmazione sta riscuotendo un ottimo successo al box office, per il maestro elementare Michele Cortese (interpretato da Albanese) sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto «Cesidio Gentile detto Jurico»: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese (Virginia Raffaele) e dei bambini diventerà uno di loro. Ma dopo poco arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, chiuderà a giugno. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarlo ad ogni costo.

Biglietti acquistabili in cassa e on line, su multicinemagalleria.18tickets. it (infotel: 080.521.45.63).