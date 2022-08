Vis(S)i D'Arte: una manifestazione culturale che cresce di anno in anno. Si svolgerà dal 3 all'11 settembre 2021 Vis(S)i D'arte, manifestazione culturale che promuove gli artisti pittori, scultori, poeti del territorio. All'interno della stessa manifestazione, che si svolgerà nel suggestivo Palazzo Marchesale di Santeramo in Colle, sono stati inseriti una serie di eventi che spaziano dalla recitazione ai concerti musicali a sfilate di moda legate all'arte, al fine di creare scenari suggestivi ed attrattivi per il pubblico, con l'intendo di generare emozioni. Oltre a Santeramo in Colle sono presenti altri comuni come Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Altamura e le città di Bari e Matera . Gradita sarà la partecipazione di associazioni quali Virginia Woolf e del mondo della scuola, un chiaro segnale di quanto tutto è stato concepito per la condivisione ed il coinvolgimento. L'associazione Edonè di Giusy DeVivo responsabile dell'intera manifestazione si è dotata di collaborazioni e persone eccezionali quali Roberta Perniola, Nicola Stasolla, Daniela Festa ognuno di esse è determinata a svolgere tutto il necessario affinché sia una manifestazione di successo. Non poteva mancare il patrocinio del Comune di Santeramo in Colle che con la sua nuova amministrazione si mostra sempre disponibile al ruolo che gli si addice: promuovere la cultura e lo sviluppo turistico del territorio. Presto ci saranno aggiornamenti sull'intero programma della manifestazione.