Viscom regional Bari 2022: visioni di business

VISCOM REGIONAL BARI: VISIONI DI BUSINESS

Torna l’attesissimo appuntamento con i professionisti della comunicazione visiva:



Viscom Regional Bari

1/2 Aprile 2022

UNAHOTELS Regina Bari

L’INGRESSO E’ GRATUITO





Oltre 40 brand presenti nell’area espositiva, un ricco programma di laboratori live e seminari, il Viscom Regional vuole venire incontro alle esigenze di chi, come te, cerca un evento di qualità, nei contenuti quanto nelle relazioni di business.



''Vieni a scoprire tutte le attrazioni tecnologiche presentate dai player del settore, impara nuove strategie per migliorare le tue vendite e sperimenta dal vivo innovative applicazioni per ampliare le tue opportunità professionali''.



Scopri il programma dell’evento e registrati su: https://www.viscomitalia.it/it-it/Viscom_Regional.html