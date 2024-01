Cinque serate con sette proiezioni di documentari e film nel Cinema Abc per Visioni e Realtà Doc

Parte a Bari, VISIONI e REALTA’ Doc – GLI SGUARDI, LE STORIE, la seconda edizione della rassegna di cinema e libri – e questa volta anche un recital - promossa dall’associazione Presìdi del Libro in collaborazione con WEHOBO, ideata e curata dal critico cinematografico Oscar Iarussi, nel Cinema Abc e nella Libreria Prinz Zaum, con 8 appuntamenti fino al 12 febbraio.

Il programma della rassegna, a ingresso libero e gratuito, si sviluppa in cinque serate con sette proiezioni di documentari e film, nel Cinema Abc (ore 19.45) da questa sera a venerdì 26 gennaio, seguite da altrettanti incontri tra i registi dei film e un critico cinematografico o un esperto delle tematiche trattate, e una serata omaggio a Carmelo Bene, il 12 febbraio da Prinz Zaum (ore 19), che prevede la presentazione di due libri e un recital dedicati a uno degli artisti più complessi e controversi della cultura italiana del Novecento.

Si inizia quindi stasera con “Enigma Rol” per la regia di Anselma Dell’Olio, prodotto da La Casa Rossa con Rai Cinema in co-produzione con RS Productions e Pepito Produzioni in associazione con Luce Cinecittà, distribuito da RS Productions.

Prima della proiezione interverranno: Orietta Limitone, presidente dei Presìdi del Libro, Francesca Pietroforte, consigliera delegata alla Cultura della Città Metropolitana di Bari, Sara Tamborra, amministratore di Arcadia Immobiliare, e Oscar Iarussi, curatore della rassegna.

IL FILM. Testimonianze ed interviste, materiale di repertorio, fotografie, video d'archivio, ricostruzioni sceniche, “Enigma Rol” è un docu-film dedicato al controverso sensitivo torinese Gustavo Adolfo Rol, nato nel 1903 e scomparso nel 1994. Una figura affascinante e misteriosa, sebbene definita da alcuni, come Piero Angela, "mediocre illusionista". Ad apprezzarlo, tra gli altri, Franco Zeffirelli, Federico Fellini, Gianni Agnelli, Jean Cocteau, Giorgio Strehler, Vittorio Gassman, Adriana Asti e tanti altri.

Anselma Dell’Olio. Giornalista, traduttrice, critica cinematografica e regista, è nata a Los Angeles dove suo padre, pugliese, immigrò negli Anni Trenta. Femminista, è stata protagonista delle battaglie per i diritti civili negli Stati Uniti. È autrice di documentari su Zeffirelli e Fellini. Nel 2018 ha vinto il David di Donatello per la regia del documentario “La lucida follia di Marco Ferreri”.

Dopo la proiezione, la regista dialogherà con Oscar Iarussi, giornalista e critico cinematografico.

Domani, 23 gennaio, la rassegna prevede le proiezioni di due documentari

Ore 19.45: The Teenage Mafia Academy, diretto da Alessia Camoirano Bruges, prodotto e distribuito da VICE (Inghiliterra)

IL FILM. La camorra è una delle più antiche istituzioni criminali al mondo, ma il suo funzionamento a Napoli sta mutando. Nuove bande criminali composte da minori e l'aumento di visibilità dovuto ai social media, sembrano indicare un nuovo scenario. Alle Vele di Scampia e al Parco Verde incontriamo una banda di bambini e un assistente sociale che cerca di impedire che loro finiscano nel clan, in prigione o muoiano. Davanti alla telecamera il racconto del reclutamento e dell’utilizzo dei bambini nella criminalità organizzata.

Alessia Camoirano Bruges. Filmaker, giornalista, pittrice, 28 anni, con “The Teenage Mafia Academy” è stata candidata agli Emmy Awards come miglior film documentaristico. Partendo da Genova, la sua città, ha girato il mondo - ha vissuto anche in Puglia - per stabilirsi poi a Londra dove si è laureata all’University of the Arts .

Ore 20.10: The Good Influencer, regia di Serena Porta, con Nicolò Govoni, Sara Melotti, Gio Evan; Produzione: Kraken srl; Distribuzione: Draka Distribution

IL FILM. Nicolò Govoni, Gio Evan e Sara Melotti sono i tre protagonisti di un esperimento che prova a rispondere ad alcune domande. È possibile usare i social media per veicolare contenuti positivi? È possibile far crescere il numero dei propri follower in maniera “etica”? Si può diventare “Good Influencer”? Conosceremo le storie dei tre influencer e il percorso di vita personale e professionale che li ha portati a scegliere un uso più consapevole dei social.

Serena Porta. Regista, originaria di Molfetta, ha diretto vari film di moda, cortometraggi e documentari. Tra i suoi lavori: “Seduction” (2015), “ReAttivi” e “Masciare” (2016), “Il monachello” (2018), e il documentario itinerante e serie tv “The Shamans Touch”, un viaggio antropologico alla scoperta dell’Africa.

DOPO LA PROIEZIONE

INCONTRO con i registi dei film e il produttore Corrado Azzollini che dialogheranno con la giornalista Claudia Bruno.

I film della rassegna cinematografica non sono mai stati proiettati a Bari, hanno partecipato a festival nazionali e internazionali, hanno ricevuto premi, e sono diretti da registi contemporanei di grande talento. Saranno a Bari con i loro lavori: Anselma Dell’Olio, Alessia Caimorano Bruges, Serena Porta, Giulio Base, Velania A. Mesaybe, Tomi Mellina Bares, Piero Cannizzaro, Susanna Della Sala. Lo “sguardo” è su temi di grande attualità, tra cronaca e finzione, che vanno dal fascino dell’esoterismo al potere dei social con la vita sempre in vetrina degli influencer, dalla letteratura all’eros, dalla nuova criminalità dei ragazzini napoletani alle rotte dei migranti, e poi il continente africano con le sue contraddizioni e il deserto americano, tra i più vividi esempi dello scempio che l’uomo ha potuto produrre sulla natura, e che oggi trova una nuova vita grazie all’arte.