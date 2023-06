Sabato 10 ore 18.30 appuntamento speciale VISITA A PALAZZO FIZZAROTTI CON APERITIVO SERALE

Costo: 20€ così suddivisi: 10 euro per la visita guidata + 5 euro per ingresso + 5 euro per l'aperitivo

Le 10 euro della visita vanno PAGATI ONLINE QUI: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumupstore.co...

SI RICORDA DI PRENOTARE VIA WHATSAPP AL 3403394708

Salone del Camino (sala in restauro)

Facciata in restauro

Salone del Lavoro e delle Arti

Salone del Direttorio

Bagno neo Vittoriano

Salone Neo Gotico

Salone degli Specchi

Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su corso Vittorio Emanuele II

É vietato indossare scarpe con tacchi ed è vietato scattare fotografie all'interno



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome