Vsita al quartiere Madonnella

Interno 12, concept store di moda e design con Accademia di Teatro Inscena e collettivo PAN propone una visita guidata gratuita alla scoperta dell'architettura e della storia del quartiere Madonnella. La partenza è fissata alle ore 18 da Interno 12, via Bozzi 67 e condurrà i partecipanti tra le vie del quartiere sino a piazza Carabellese per poi tornare in via Bozzi, tra ricordi di cinema e teatri e splendidi edifici tra liberty, stile umberto e eclettismo.



La visita condotta da una guida turistica e un attore professionista è offerta da Interno 12 e vuole essere l'occasione per scoprire il quartiere e dimostrare che un Neogozio non è solo un negozio.



prenotazione obbligatoria scrivendo su whatsapp al numero 3480132683, Arturo Del Muscio, indicando un nome e i partecipanti.