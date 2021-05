Visita alla regina delle cattedrali di puglia e il suo campanile

Prezzo non disponibile

Sabato 29 ore 17.30 appuntamento con " La Regina delle Cattedrali di Puglia" (Trani): "Potremo visitare la regina delle cattedrali di Puglia, che si specchia nell'acqua, dedicata a San Nicola Pellegrino e considerata uno splendido esempio di romanico pugliese, per questa occasione saliremo nei MATRONEI E NEL CAMPANILE".

Costo: 10 euro + 5 euro di ingresso al campanile

Cattedrale di San Nicola Pellegrino

Punto d’incontro: Piazza Duomo, 1 c/o Cattedrale

Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono

