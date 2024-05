Visita guidata tra i tesori sotterranei di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Sabato 18 maggio visita guidata con itinerario visita guidata con itinerario Bari sottosuolo. Potrete vedere la Bari romana, bizantina e normanna, il Succorpo della Cattedrale, la cappella bizantina del X sec. d. c. in Palazzo Simi, il Monastero dei Monaci greci, l'esterno del bellissimo Castello Svevo e la chiesetta di San Marco dei veneziani. La parenza è alle ore 18.00 da piazza ODEGITRIA CATEDRALE. PER PRENOTAZIONI ASCLI DALFINO TEL 080 5210355.