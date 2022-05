'Meraviglie di Puglia dal finestrino', un itinerario speciale sulla Barletta-Spinazzola

Orario non disponibile

Quando Dal 04/06/2022 al 04/06/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un viaggio sperimentale a bordo di una gloriosa ALn 668 per scoprire le meraviglie dei multiformi paesaggi pugliesi dal finestrino del treno della ferrovia Barletta-Spinazzola. Dall’Ofanto alle verdi vallate del Locone sfiorando l’Alta Murgia, con soste speciali a Canne della Battaglia e Minervino, con guida e accoglienza.

È l’itinerario speciale previsto per sabato 4 giugno dalle 9:30 alle 21:00, 12 ore di full immersion nelle bellezze nascoste con partenza e arrivo dalla stazione di Barletta. L’idea è il primo passo della traduzione in atto pratico di una parte di una tesi di laurea che due anni fa ha coinvolto larga parte del bacino della sesta provincia pugliese.

Il coratino Roberto Ferrante, l’allora studente tesista del Politecnico di Bari, oggi ingegnere dei trasporti e specializzando in ingegneria dei sistemi ferroviari al MISSF La Sapienza, è il promotore di questa iniziativa, spinto dalla passione per il territorio e l’amore per questo particolare mezzo di trasporto.

La peculiarità dell’evento, chiamato “Il treno dei 3 paesaggi – meraviglie pugliesi dal finestrino”, è l’utilizzo dell’offerta di trasporto attualmente disponibile. Nessun treno speciale dunque, ma la robusta e affascinante automotrice a gasolio ALn 668 già prevista dal quadro orario di Trenitalia.

Un itinerario sperimentale, si diceva, che fa parte di un progetto molto più ampio e ambizioso, ma certamente non impossibile, che si propone come documento base, pietra miliare e progressiva 0+000 per la nascita di una visione organica del patrimonio ferroviario “secondario” che abbia la Barletta-Spinazzola come scenario pilota nella valorizzazione di itinerari turistici all’insegna del connubio treno / paesaggio.

Già i risultati emersi dal suo lavoro di tesi, infatti, avevano fatto affiorare grandi potenzialità della linea, alcune delle quali impensabili in precedenza, che possono far riflettere sulle importanti prospettive di sviluppo che si potrebbero avere se si riuscisse a fare rete tra stakeholder ed esperti, ciascuno con il contributo più prossimo alle sue attitudini e professionalità.

L’itinerario sperimentale “Il treno dei 3 paesaggi” – sabato 4 giugno

L’appuntamento è in piazza Conteduca a Barletta, davanti l‘ingresso principale della stazione centrale. Sfruttando l’offerta di trasporto attualmente disponibile, l’autobus sostitutivo delle 9:42 porterà i partecipanti a Canne della Battaglia, attraversando pregiati vigneti. Scesi alla Cittadella alle 10, accompagnati dalla guida Luisa Filannino si visiterà il sito archeologico e l’Antiquarium, al cui interno sono contenuti i reperti della celebre battaglia di Annibale. Ci si dirigerà poi nella graziosa stazioncina, unica nel suo genere architettonico, per la visita della Fontana di San Ruggiero, accolti dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV e dall’Archeoclub di Canne (sede storica). Seguirà pranzo a sacco all’ombra del pergolato della stazioncina. Alle 13:53 il fischio del treno accoglierà a bordo i partecipanti sull’automotrice per cominciare la lenta risalita delle Murge. Lasciata Canosa alle spalle, il gruppo scenderà Minervino Murge, dove troverà la guida Roberta Chiodo, che con un trekking urbano porterà a visitare la Grotta di San Michele e il borgo Scesciola, passando dall’antico sentiero di Lama Matitani, gustando poi un gelato tra le auto e le moto d’epoca del raduno previsto proprio sabato pomeriggio nel centro storico della cittadina murgiana.

Alle 19:28 il treno attenderà il gruppo in stazione, in direzione Spinazzola, un viaggio da affrontare col viso fuori dal finestrino per godere della Murgia alla luce calda e avvolgente della golden hour.

Arrivati a Spinazzola dopo 20 minuti di meraviglie, giusto il tempo del cambio banco e si ripartirà per il rientro, al tramonto, in un rilassante viaggio verso Barletta (1 ora circa).

Costi pro capite: € 25,00 circa

Dettagli e iscrizioni: https://forms.gle/o3JYVqVA4x9LJLim8

Evento Facebook: https://fb.me/e/3sBZhozmt