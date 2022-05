Visita guidata ai palazzi storici di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Sabato 21 maggio tour per Bari con itinerario 'PALAZZI STORICI DELLA CITTA' VECCHIA': sarà possibile vedere Palazzo EFFREM, MARCHESI DI MONTRONE, MACARIO, CASAMASSIMI, DIANA, CELESTINI, GIRTONDA, SEDILE, TANZI, ZIZZI. La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza ODEGITRIA per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355