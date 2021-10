Visita guidata al palazzo Fizzarotti con aperitivo serale

Sabato 23 ore 17.30 appuntamento speciale PALAZZO FIZZAROTTI CON APERITIVO SERALE

Costo: 10 euro per la visita guidata + 10 euro per ingresso e aperitivo

(pagamento online della visita guidata https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...)



Salone del Camino

Salone del Lavoro e delle Arti

Salone Neo Gotico

Salone degli Specchi

Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su corso Vittorio Emanuele II



É vietato indossare scarpe con tacchi ed è vietato scattare fotografie all'interno

La visita guidata sarà eseguita nel rispetto della attuale normativa di sicurezza Covid19, come da DPI vigente





Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...