Visita guidata nell’area archeologica di San Pietro a Bari vecchia

Sabato 16 ottobre alle ore 11:00, alla presenza di Edoardo Tresoldi, si terrà una visita aperta a tutti all’Area archeologica di San Pietro (adiacente al Museo di S. Scolastica) guidata dall’architetto Francesco Longobardi e l’archeologa Ebe Chiara Princigalli, componenti del team del Ministero impegnato nell’intervento di valorizzazione dell’Area Archeologica.

Il MiC conduce sin dal 2012 studi e ricerche sul sito di San Pietro, principale sito archeologico del capoluogo pugliese insieme all’attiguo complesso del Monastero di Santa Scolastica, oggi sede del Museo Archeologico. Le indagini archeologiche condotte per anni nel sito hanno documentato una stratificazione di quasi quattromila anni di storia, che, a partire dal primo insediamento dell’Età del Bronzo, raggiunge, senza soluzione di continuità, gli anni ’60 del Novecento.

Il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Puglia ha curato negli anni, in collaborazione con la Soprintendenza di Bari, la progettazione e l’esecuzione dei lavori di scavo e valorizzazione sia dell’Area Archeologica di San Pietro sia del Museo archeologico di Santa Scolastica (di proprietà della Città Metropolitana di Bari), per il quale attualmente sono in corso le procedure di aggiudicazione del lotto conclusivo di lavori relativi anche alla sistemazione delle aree archeologiche dei cortili interni.

L’opera di Bari sarà la seconda installazione di Tresoldi in Puglia dopo l'intervento autoriale nello scavo archeologico della Basilica paleocristiana di Siponto (2016), convergenza unica tra arte contemporanea e archeologia, che è valso al MiC la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana – Premio Speciale alla Committenza.

