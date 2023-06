Visita guidata 'Bari e il suo sottosuolo'

Prezzo non disponibile

Sabato 24 giugno visita guidata con itinerario " BARI SOTTOSUOLO": "Scoprirete la Bari ROMANA BIZANTINA E NORMANNA , ancora il MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. DC., una cappella bizantina del x sc IN PALAZZO SIMI, il bellissimo CASTELLO SVEVO''. La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355