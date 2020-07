Visita guidata pomeridiana “Bari e il Sottosuolo”: alla scoperta della storia cittadina

Visita guidata per “Bari e il sottosuolo” con un Itinerario sotterraneo dove sarà possibile scoprire la Bari Romana, Bizantina e Normanna. L’itinerario è strettamente archeologico e sarà possibile vedere il Succorpo Paleolitico della Cattedrale, il Castello Svevo dall’esterno e l’antico Monastero dei Monaci Greci di S. Nicola.

La partenza è prevista per le ore 18.30 da Piazza Odegitria (Cattedrale). E’ previsto un numero contingentato di 25 unità per attuare le normative vigenti del Covid-19. Per informazioni e prenotazioni tel. al n.080/5210355