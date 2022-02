Ultimo giorno di Carnevale con Acli Dalfino: visita guidata, saluto di 'Zii Rocche' e degustazione con Calzone di Cipolla

Prezzo non disponibile

MARTEDI 1 MARZO ultimo giorno di Carnevale, si riprende un'antica tradizione popolare: il Circolo Acli Dalfino, in collaborazione con l'Associazione dei panificatori della provincia di Bari, organizza una visita corteo delle maschere con itinerario Carnevalesco. Vi sarà la partecipazione della maschera barese "MARCOFFIE " e si potrà partecipare ad una visita guidata con itinerario a tema. La passeggiata sarà animata dal gruppo degli SBANDIERATORI E DEI TIMPANISTI MILITIA SANTI NICOLAY. Al termine ci sarà il fantoccio di 'ZII ROCCHE', e una piccola degustazione di 'CALZONE DI CIPOLLA E UN BUON BICCHIERE DI VINO'. La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza Cattedrale. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355