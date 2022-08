Visita guidata dei palazzi storici di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

SABATO 13 agosto visita guidata con 'itinerario dei palazzi storici di Bari vecchia': "sarà possibile vedere palazzi come EFFREM , ZEULI, CARDUCCI, VERRONE, GIRONDA, CELESTINI, DIANA , CONTE ASTARITA, D'AMELIS, TANZI, ZIZZI, NITTI VALENTINO". Seguirà una degustazione alla barese con taralli focaccia e un bicchiere di vino rosso. La partenza è prevista per le 18.00 da PIAZZA ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazioni chiamare Acli Dalfino 0805210355