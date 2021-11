Visita guidata a Locorotondo tra portali di luce, cieli stellati e solidarietà

Visita guidata dalle 16:00 circa su prenotazione per scoprire i due itinerari di luce predisposti in tutto il magico centro storico di forma circolare. L' itinerario spazierà da Porta Nuova alla Villa, dall’Addolorata a San Nicola passando per la chiesa Madre terminando con una sosta presso una Bottega Solidale della Casa delle Abilità Speciali.

Per informazioni e prenotazioni: www.guidaturisticamariangelapalmisano.it

Gallery