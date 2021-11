Visita guidata alla scoperta di Gravina: luoghi, storie, testimonianze e racconti

Prezzo non disponibile

Un viaggio che conduce ad un incontro tra la una comunità ospitante ed il visitatore che potrà rivivere le tracce di un passato mai dimenticato, fatto di luoghi, di storie, di testimonianze e di racconti.

Dopo le centinaia di presenze avute negli scorsi appuntamenti, in questo ponte che precede l'immacolata vi regaliamo altri due appuntamenti con IO, HABITAT RUPESTRE_ SOSPESO SUL PONTE

- Lunedì 6 e Martedì 7 dicembre 2021

- Inizio attività ore 10.30_fine attività ore 12.30 circa.

- Breve descrizione: Accompagnati da guide autorizzate, i visitatori immersi nell’habitat rupestre della città di Gravina, attraverseranno il suo meraviglioso Ponte viadotto acquedotto Madonna della Stella raggiungendo la zona archeologica e le vie panoramiche.

La passeggiata naturalistica si concluderà con una degustazione a base prodotti tipici accompagnati dal nostro famosissimo vino, la “Verdeca DOC”;

- Info: Appuntamento in Piazza Plebiscito a Gravina in Puglia (Sede Pro Loco).

Inizio attività ore 10.30_fine attività ore 12.30 circa. È necessario raggiungere il luogo di incontro 15 minuti prima dell’inizio dell’attività per provvedere alla registrazione dei partecipanti.

- È obbligatorio possedere il green pass ed indossare un dispositivo dpi (mascherina).

- Passeggiata di difficolta’ media (consigliato abbigliamento comodo, scarpe adatte e chiuse). Anche adatto a bambini, solo se accompagnati. Non adatto a persone con difficoltà motoria;

Numero max di partecipanti: 25

PARTECIPAZIONE GRATUITA _ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE;

Per prenotazioni: email: proloco.gravina@hotmail.it – cel: 366.4694899;

Progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia, “Avviso anno 2021 per l'erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco”