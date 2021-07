Visita guidata al laoratori di Palazzo Simi: presentazione dei ritrovamenti archeologici avvenuti in via Argiro

Dalle ore 11.00 seguiranno visite guidate per il pubblico su prenotazione, come da indicazioni fornite sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/Soprintendenza-Abap-per-la-città-metropolitana-di-Bari-111430303879790

Domenica 4 luglio 2021 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari intende condividere con i cittadini e i visitatori interessati i recenti e significativi ritrovamenti archeologici avvenuti a Bari, in via Argiro, emersi nel corso di interventi dell'Acquedotto Pugliese - che si ringrazia per la disponibilità - e per i quali è in essere l'assistenza archeologica diretta da questo Ufficio.

Si tratta di un contesto funerario di significativo valore culturale che arricchisce le conoscenze sulla Bari di epoca repubblicana e imperiale, periodi per i quali le informazioni erano assai scarne.

I lavori hanno consentito di appurare la presenza di un sepolcreto connotato da variegate tombe a incinerazione e inumazione da porre in correlazione con i vicini ritrovamenti di via Sparano emersi nel 2018.

Presso i Laboratori di Restauro archeologico e di Antropologia Fisica ubicati a Palazzo Simi, il Soprintendente e funzionari della Soprintendenza guideranno i visitatori alla conoscenza del contesto funerario emerso a pochi giorni dall'avvio delle attività di ricerca e restauro, mostrando le diverse tipologie di deposizione e i corredi rinvenuti.

Dalle ore 11.00 seguiranno visite guidate per il pubblico su prenotazione, come da indicazioni fornite sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/Soprintendenza-Abap-per-la-città-metropolitana-di-Bari-111430303879790.

Si fa presente che l’accesso alla sede espositiva risponde alle misure di distanziamento e di sicurezza del contenimento del contagio da SARS-COV 2.

