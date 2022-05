Visita guidata nella Bari sotterranea e alla scoperta della città vecchia

Prezzo non disponibile

Sabato 14 maggio Visita guidata con itinerario "BARI E IL SUO SOTTOSUOLO": sarà possibile vedere la BARI ROMANA , BIZANTINA , E NORMANNA , ANCORA UN MONASTERO BIZANTINO E IL CASTELLO SVEVO (dall' esterno ) e angoli stupendi della città vecchia. La partenza è prevista per le ore 18,15 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355

Domenica 15 maggio Visita guidata alla conoscenza della città vecchia: "Vedrete angoli medievali e romanici carichi di storia, il bellissimo palazzo FizzarottiI in stile gotico-veneziano". Durante la passeggiata saranno narrate storie e leggende popolari. La partenza è prevista per le ore 10,30 da piazza ODEGITRIA , per informazioni e prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355