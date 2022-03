Omaggio alle donne illustri di Bari con una visita guidata speciale di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

La storia la scrivono gli uomini. Qualche volta no. Ci sono donne che hanno inciso profondamente sulla città di Bari: hanno fatto costruire monumenti o hanno contribuito in varie forme a rendere questa città unica, ricca, conosciuta.

Donne di ieri e di oggi che hanno lasciato una eredità che verrà riscoperta grazie ad una visita guidata speciale di Bari vecchia domenica 6 marzo ore 10.30, organizzata dal tour operator pugliese Turisti in Puglia.

“Bari sui tacchi”, è il nome dell’evento speciale che anticipa la festa della donna e che vuole far conoscere a turisti e agli stessi baresi il valore delle figure femminili più importanti. Seguendo un percorso che porterà i visitatori lungo i vicoli di Bari vecchia, si potranno osservare con attenzione monumenti, opere e particolari che hanno storie e aneddoti da raccontare.

Isabella d’Aragona, Bona Sforza, le “masciare”, le “pasta ladies” ma anche figure letterarie e televisive come Lolita Lobosco o la blogger Manuela Vitulli: tutte hanno dato e danno il loro contributo, ognuno a suo modo, alla città di Bari.

L'itinerario parte dai giardini di Isabella d'Aragona, si snoda nel centro storico fino ad arrivare a Largo Albicocca.

«“Bari sui tacchi”, il titolo di questo tour a piedi è volutamente provocatorio» , spiegano Enza Sgaramella e Roberta Attimonelli, le due donne titolari di Turisti in Puglia, «ha in realtà lo scopo di sovvertire i cliché e gli stereotipi femminili del passato e del presente. Sarà un'occasione per riflettere anche su un tema importante quale quello delle pari opportunità, tema che dovrebbe interessare tutta la collettività» .

link evento: https://www.turistinpuglia.it/ it/scheda-tour/275/domenica-6- marzo-bari-sui-tacchi-