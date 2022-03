Visita guidata ai palazzi storici di Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 19 marzo visita guidata ai palazzi storici e al bellissimo palazzo Fizzarotti: sarà possibile vedere palazzo EFFREM ZEULI , CARDUCCI, GIRONDA, DIANA e infine il bellissimo palazzo FIZZAROTTI, in particolare la parte esterna sarà illustrata da Michele Fanelli mentre l'interno dalla dottoressa Vera Poli Marinelli. La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza CATTEDRALE. per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355