Itinerario dei Palazzi storici di Bari e visita guidata degli innamorati

DOMENICA 13 Febbraio visita guidata con itinerario dei Palazzi storici e nobili della città vecchia. Sarà possibile vedere palazzi come" EFFREM, GIRONDA, DIANA, DEI MARCHESI DI MONTRONE, MESSENI NEMAGNA, NITTI VALENTINO" e tanti altri . Durante la passeggiata , saranno narrate storie e leggende legate a famiglie nobili, che hanno fatto la storia della città, partenza prevista per le ore 10,30 da piazza CATTEDRTALE. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355

LUNEDI 14 FEBBRAIO visita guidata con itinerario degli Innamorati: sarà possibile vedere angoli davvero incantevoli di Bari come il 'BALCONE DEGLI INNAMORATI, L'ARCO DEGLI INNAMORATI, IL VICOLO DEL BACIO, (qui le coppie si daranno un bacio sotto l'edicole di SANTA LUCIA) e PIAZZA DEGLI INNAMORATI. Sarà letta una poesia dedicata a tutti gli amanti.

La partenza è prevista per le ore 18,30 da piazza Cattedrale.

Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 0805210355